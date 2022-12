Vakantiepark Molenwaard verkozen tot Beste Leerbedrijf Recreatie

OTTOLAND • Vakantiepark Molenwaard is dinsdag 6 december tijdens de uitreiking van de FNV Recreatie verkiezingen in Burgers’ Zoo, uitgroepen tot Beste Leerbedrijf 2022/2023.

De winnaar van deze prijs werd bepaald door een vakjury die eerder al Vakantiepark Molenwaard bezocht en een kijkje nam in het bedrijf. De jury had toen gesprekken met de ondernemer, medewerkers en studenten om van allemaal te horen wat Vakantiepark Molenwaard tot winnaar zou maken.

Tijdens de uitreiking noemde jurylid Herbert van Oord dat de jury gekozen heeft ‘voor het allerallerbeste bedrijf, wat er volgens hen maar één was!’ Ook werd genoemd dat bij Vakantiepark Molenwaard ‘leren’ tot in de puntjes van de organisatie is ingebracht en dat mensen zich erg thuis voelen in het bedrijf. Lovende woorden, waar alle medewerkers van het vakantiepark erg trots op zijn.

De FNV Recreatie verkiezingen worden jaarlijks gehouden. Met de verkiezingen worden ambitieuze praktijkbegeleiders in de spotlights gezet. Zo kunnen zij hun talent tonen aan (toekomstige) medewerkers. Vorig jaar mocht Vakantiepark Mölke uit Zuna de prijs voor Beste Leerbedrijf winnen. Dit jaar nam Vakantiepark Molenwaard het op tegen andere genomineerden, namelijk Vakantiepark Landal Sluftervallei en Camping Geversduin.

Op de foto staat de prijsuitreiking van het ‘Beste Leerbedrijf 2022/2023’, met van links naar rechts Michael van Hoorne, Lucinda Bekhuis, Femke Casteleijn en Denise Brocx.