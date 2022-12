Wasko gaat gebruikte luiers 100 procent recyclen

di 6 dec 2022, 14:28

NIEUW-LEKKERLAND • Kinderopvangorganisatie Wasko gaat in samenwerking met Afvalinzamelingsbedrijf Netwerk gebruikte luiers 100 procent recyclen op haar kinderdagverblijven. Wasko is hiermee één van de eerste kinderopvangorganisaties in de regio Alblasserwaard die hiermee aan de slag gaat.

Samen met het afvalinzamelingbedrijf Netwerk is per KDV locatie berekend dat Wasko over heel 2021 maar liefst 60.000 kilo aan luierafval heeft geproduceerd. Een enorme hoeveelheid afval die vanaf nu op een duurzamere manier gaat worden verwerkt. De eigen luiers van Wasko worden verzameld in een volledig lekvrije en geurdichte container om vieze luchtjes en ongedierte te voorkomen. Omwonenden zullen dus geen hinder ondervinden van de container. De luiers worden door afvalverwerkingsbedrijf ARN (in Weurt) onder hoge druk verhit (en dus niet verbrand). Dit zorgt ervoor dat virussen en bacteriën doodgaan. Zo blijven materialen over die hergebruikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan autobumpers en plastic straatmeubels. Ook kan er zelfs energie uit de materialen worden gewonnen.

Steentje bijdragen

Wasko is steeds meer bezig met verduurzamen. Zo loopt er intern het project ‘Wasko kleurt groen’ waarin bewustzijn wordt verhoogd én acties worden genomen om een steentje bij te dragen aan een duurzamere leefomgeving. Luierrecycling is hier een voorbeeld van. “Kinderen zijn onze toekomst en we zijn het dan ook aan hen verplicht er alles aan te doen om de leefomgeving te verbeteren. Bij Wasko zijn we heel bewust bezig met hoe we onze ecologische voetprint op allerlei manieren kunnen verkleinen.” aldus Rogier Vegter, directeur-bestuurder van Wasko Kinderopvang.

Testfase

In alle gemeentes waar Wasko actief is heeft de maatschappelijke kinderopvangorganisatie een locatie uitgekozen waar het eerst vier maanden gaat testen om te bepalen of het inzamelen en ophalen goed verloopt. Voor de gemeente Molenlanden is dit op de locatie Het Kruispunt in Nieuw-Lekkerland. Zo zal er onder andere gelet worden op hoe het inzamelen en ophalen verloopt. Als de test geslaagd is, zal Wasko op al haar negentien locaties een inzamelingscontainer plaatsen.