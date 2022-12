Veel interesse in kleine windturbines op eerste Gebiedsplatform participatieavond

di 6 dec 2022, 14:21

REGIO • Het onderwerp kleine windturbines leeft in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Dat bleek uit de grote opkomst van ruim 100 inwoners, ondernemers en experts uit het gebied op de eerste op participatieavond van het Gebiedsplatform, die vorige week gehouden werd.

De bezoekers zijn met elkaar het gesprek aangegaan over de voor- en nadelen van kleine windturbines en hoe en onder welke voorwaarden deze in het landschap passen.

Op de avond is duidelijk geworden dat veel inwoners en bedrijven geïnteresseerd zijn in het plaatsen van kleine windturbines en er behoefte is aan ruimer plaatsingsbeleid. Bedrijven, bedrijventerreinen of (een groepje) particulieren willen graag energie opwekken bij hun behoefte. Het gezamenlijk plaatsen van een kleine windturbine heeft hierbij de voorkeur. Ook onder agrariërs is er animo voor het opwekken van windenergie. Inwoners willen samen verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie.

Aan de orde kwamen onderwerpen als: kleine windturbines in eigendom van particulieren, verrommeling en de ecologische toets. Met de geanimeerde discussie kwam uiteindelijk iedereen over de streep.

De gemeente Molenlanden heeft het Gebiedsplatform Alblasserwaard Vijfheerenlanden gevraagd om participatieavonden te organiseren en zo het belang en de wensen van het gebied te waarborgen. Het Gebiedsplatform heeft een brede achterban en 25 aangesloten organisaties en vertegenwoordigd het algemene belang van de regio. De organisatie leent zich zodoende bij uitstek als partij voor het organiseren van participatieproces waarbij de belangen van inwoners het zwaarste wegen. Met ideeën en inbreng van de eerste avond werkt het Gebiedsplatform randvoorwaarden uit.