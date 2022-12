Gedeputeerden Zuid-Holland gaan in gesprek met boeren Alblasserwaard

38 minuten geleden

Algemeen 171 keer gelezen

MOLENLANDEN • De Zuid-Hollandse gedeputeerden Jeannette Baljeu en Meindert Stolk gaan dinsdag 19 december in gesprek met boeren uit de Alblasserwaard over het toekomstperspectief voor de landbouw.

Vanzelfsprekend spelen de stikstofmaatregelen daarbij een grote rol, maar ook natuurbeheer en waterkwaliteit zullen aanbod komen. De gemeente Molenlanden organiseert de bijeenkomst met de boerenwerkgroep en een onafhankelijke voorzitter. ‘Er wordt dan besproken hoe we een volgende stap kunnen zetten en welke ondersteuning boeren nodig hebben’, stelt de gemeente.

De bijeenkomst is in zalencentrum De Til in Giessenburg. Boeren kunnen zich aanmelden via www.molenlanden.nl/landbouw

Keukentafelgesprekken

Tijdens de eerdere boerenbijeenkomst op 29 september is afgesproken dat de gemeente zou beginnen met keukentafelgesprekken met alle boeren in de Alblasserwaard. Deze keukentafelgesprekken worden momenteel gevoerd.

Ook is er op 11 november een gesprek geweest met gedeputeerden mevrouw Baljeu en de heer Stolk en een delegatie van vijf boeren en wethouder Jan Lock over uitgangspunten en randvoorwaarden voor het maken van een Gebiedsplan.