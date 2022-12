Doe Mee wil weten hoeveel arbeidsmigranten Molenlanden telt

MOLENLANDEN • De fractie van Doe Mee wil weten hoeveel arbeidsmigranten woonruimte nodig hebben in Molenlanden. In beleidsdocumenten vertaalt het college landelijke cijfers naar de eigen gemeente, wat Doe Mee niet specifiek genoeg vindt.

Berend Buddingh’ van Doe Mee vraagt het college om deze week, vóór de raadsvergadering van dinsdag 13 december, met meer informatie te komen. Buddingh stelde een schema op en vraagt het college in te vullen hoeveel arbeidsmigranten werkzaam zijn bij bedrijven in Molenlanden en welke bedrijven dat zijn.

Harde gegevens

Volgens Buddingh’ ‘schermt’ het college ‘keer op keer met veelvuldig contact met het Molenlandse bedrijfsleven en de voortdurende vraag vanuit de markt naar huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten’. Doe Mee vindt dat te vaag en kan zonder ‘harde gegevens’ geen goede afweging op dit dossier maken’.

Niet bijgehouden

De fractie vindt het ‘onbegrijpelijk dat in de afgelopen drie jaar niet concreet is bijgehouden welke vraag er ligt’. Ook is niet duidelijk welke initiatieven er genomen zijn. Buddingh’ schrijft: “Tijdens de commissievergadering bleek echter dat wethouder Bikker wel degelijk bedrijven (of een bedrijf) kon noemen, voorzien van getallen. Blijkbaar weten college en betreffende ambtenaren meer dan in de notitie staat.’

Intentieverklaring

In september vorig jaar ondertekenden uitzendbureaus, ondernemers in tijdelijke huisvesting en de gemeente de intentieverklaring ‘Huisvesting arbeidsmigranten in Molenlanden’. De partijen die deze overeenkomst ondertekenden hebben onder andere afgesproken om samen te zorgen dat arbeidsmigranten op een goede en veilige manier kunnen wonen en daarbij aandacht te hebben voor de omgeving. Ondertekenaars waren: DB Work, United Homes, AB Midden Nederland, Homeflex, Covebo, Optima Uitzendburo en de gemeente Molenlanden.

Woningzoekenden

De gemeente wil voorkomen dat arbeidsmigranten worden gehuisvest in woningen die vrij zouden moeten blijven voor woningzoekenden, zoals starters. Molenlanden sprak met de betrokken marktpartijen af om zich samen in te spannen voor voldoende en goede huisvesting.