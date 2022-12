Fien Wonen besluit: isolatiepakketten toch gratis

di 6 dec 2022, 16:08

Algemeen 170 keer gelezen

REGIO • Woningcorporatie Fien Wonen heeft besloten om de huurverhogingen voor het isolatiepakket vanaf 1 januari 2022 terug te draaien.

Fien Wonen wil voor haar bewoners het wonen graag betaalbaar houden en duurzaam maken. Energiekosten kan zij niet vergoeden maar isoleren natuurlijk wel.

Fien Wonen is begonnen met het grootschalig isoleren van haar woningen. In 2022 zijn in Ameide, Tienhoven, Hardinxveld-Giessendam en Lexmond isolatiepakketten aan bewoners aangeboden en uitgevoerd.

In 2023 krijgen 431 woningen in beneden Hardinxveld-Giessendam een pakket aangeboden. Door het dak, de gevel en de vloeren te isoleren hoeven huishouden minder gas te gebruiken om comfortabel te wonen.

De gratis isolatie komt bij Fien Wonen bovenop de gratis zonnepanelen. Op dit moment is meer dan 60 procent van de woningen voorzien van zonnepanelen. Ook de komende jaren zal de woningcorporatie woningen voorzien van zonnepanelen. Met stakeholders is voor het ondernemingsplan afgesproken dat minimaal 65 procent van alle huurwoningen in 2026 is voorzien van zonnepanelen.

Elisabeth ter Borg, directeur-bestuurder van Fien Wonen, geeft aan: “Het is fantastisch om te zien dat we echt slagen aan het maken zijn. We kunnen dat natuurlijk niet alleen. Een isolatiepakket klinkt heel gemakkelijk maar het geeft een hoop gedoe en rotzooi voor de bewoners. Natuurlijk hebben ze er direct voordeel van in hun portemonnee. Iets wat iedereen nu goed kan gebruiken. Uiteindelijk hopen wij dat iedereen blij wordt van de voordelen van isolatie. Het isoleren van ons hele woningbezit is een enorme operatie. Die moeten we zo slim mogelijk uitvoeren. Daarom voeren we het project per kern, buurt of wijk uit. Tot 2026 zorgen we ervoor dat iedereen een aanbod voor isolatie krijgt. Ik hoop dat iedereen hier enthousiast op gaat reageren. Het gaat je echt geld schelen.”

Na 2026 zijn de huurders die eerder hebben geweigerd weer aan de beurt. Uitzondering hierop zijn de bewoners die in 2022 de isolatie hebben afgewezen om financiële redenen. Zij krijgen opnieuw een voorstel om hun woning te laten isoleren.

Overigens, aldus Elisabeth ter Borg, mag niet onvermeld blijven dat huurdersorganisaties, de Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en Huurders Belang Zederik, zich hard hebben gemaakt voor het gratis leveren van het isolatiepakket. “Mede dankzij hun alertheid is de huurverhoging op verduurzaming afgeschaft.”