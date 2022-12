Fien Wonen kiest Hagemans voor project Oranjeplein in Meerkerk

MEERKERK • Hagemans Vastgoedonderhoud en Fien Wonen hebben vorige week een bouwteamovereenkomst ondertekend voor de renovatie en uitbreiding van de negen woningen op het project Oranjeplein in Meerkerk.

Simon Ruijs (operationeel directeur Hagemans) en Elisabeth ter Borg (directeur-bestuurder van Fien Wonen) zetten hun handtekening. Het bouwproject is belangrijk voor veel bewoners van Meerkerk. Na een brand in juli 2020 werden drie woningen onbewoonbaar. Reden voor Fien Wonen om het gehele complex onder de loep te nemen en te kijken naar de toekomstbestendigheid van dit complex.

In de aanbesteding deden drie partijen mee. De inzet van zo veel mogelijk biobased en hergebruikte materialen gaven de doorslag. Hagemans scoorde hierop het beste. Een andere belangrijke rol in het besluit, zijn de kernwaarden van Hagemans: samen, verbonden, bekwaam en resultaatgericht. Fien Wonen kan zich hier helemaal in vinden.

Hagemans maakt een uitbouw aan de achterzijde van de woningen. Op die manier wordt de woonoppervlakte vergroot. Hierdoor worden de woningen ook gelijkvloers. “Wij zijn blij dat we samen met Hagemans deze prachtige stap kunnen zetten”, aldus Elisabeth ter Borg, directeur bestuurder van Fien Wonen. “Door dit project ontstaan er volwaardige seniorenwoningen zonder dat we de bestaande woningen hoeven te slopen. Zo draagt dit project extra bij aan de verduurzaming. Bijkomend voordeel is ook dat we deze woningen van het gas afhalen.”

In komende periode trekken Hagemans en Fien Wonen samen op in een bouwteam om de details verder uit te werken. De planning van het project is nog niet 100 procent waterdicht, maar de proefwoning wordt al in februari of maart gerealiseerd. Zodra de omgevingsvergunning er is, start de bouw van de rest van de woningen. De verwachting is dat die in het tweede en derde kwartaal van 2023 worden opgeleverd.