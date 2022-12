Sint en Pieten bezoeken OBS de Ammers

di 6 dec 2022, 08:30

Algemeen 103 keer gelezen

GROOT-AMMERS • De Sint en de Pieten hebben op maandag 5 december OBS De Ammers in Groot-Ammers bezocht.

Hun bezoek had nogal wat voeten in de aarde, want de Pieten kwamen in een bakfiets op school aan, maar zonder Sinterklaas.

Gelukkig kon de postbode vertellen dat ze zojuist een groot postpakket op school had afgeleverd.

In het speellokaal kwam Sint inderdaad net uit het postpakket gekropen. Hij was bang geweest dat hij te laat zou komen; vandaar deze oplossing.

Daarna vierden de leerlingen van groep 1 tot en met 4, samen met hun ouders/verzorgers, een gezellig feestje met Sint en de Pieten in het speellokaal en genoten de leerlingen van groep 5 tot en met 8 van het lezen van gedichten en het uitpakken van surprises.

Na het feest kregen zieke leerlingen ook nog een bezoekje van Sint en de Pieten.