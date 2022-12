Ruim 1000 kinderen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden blij gemaakt met cadeaus

ma 5 dec 2022, 14:19

ALBLASSERWAARD/VIJFHEERENLANDEN • Stichting Leergeld heeft in de afgelopen weken in de Alblasserwaard een de Vijfheerenlanden 1066 kinderen een mooie zak met cadeaus bezorgd.

In tijden waarin kosten de pan uit reizen, verkeren veel gezinnen in financiële nood en wordt er door sommige gezinnen niet altijd uitgekeken naar de feestdagen. Niet zozeer om de feestdag an sich, maar meer de kosten die deze dagen met zich meebrengen. Dit hoeft vanzelfsprekend niet altijd groots te zijn, maar voor sommige gezinnen is zelfs het kleine niet eens mogelijk. Wat vertel je dan je kinderen als er even niks inzit? Of dat er weer niks inzit? Veel ouders moeten zich in bochten wringen om met een goede smoes te komen dat de feestdagen er dit jaar anders uitziet dan bij een gemiddeld kind uit de klas. Stichting Leergeld ziet steeds meer van dit soort ouders aan de deur kloppen en heeft actie ondernomen om daar verandering in te brengen.

Sinds 2018 heeft stichting Leergeld Alblasserwaard/Vijfheerenlanden een samenwerking met stichting Zakgeld, die in 2017 het initiatief ‘Zak vol geluk’ gestart zijn. Kinderen uit de regio Drechtsteden en de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden worden in de gelegenheid gesteld om zelf in een webshop een verlanglijstje achter te laten. In de afgelopen dagen mochten zo’n 2100 gezinnen een zak bij hun in de buurt ophalen.

Stichting Zakgeld, die het aantal kinderen met meer dan 10 procent zag groeien, hebben met 75 vrijwilligers ruim 17.000 cadeautjes verpakt en moesten zorgvuldig toezien dat de juiste cadeautjes bij het juiste kind aankwam. Een behoorlijke klus, aldus Marjolein Hoeksema van Stichting Zakgeld, die ook dit jaar weer voor de grote uitdaging stond. De stichting uit Zwijndrecht is nu nog vertegenwoordigd in twee regio’s, maar Marjolein is vol ambitie om dit uit te breiden.

Coördinator Bob van de Burgt van stichting Leergeld is dankbaar met dit initiatief, die op hun beurt weer de dankbare ouders spreken. Dagelijks ontvangt Leergeld de positieve reactie van ouders die dit steuntje in deze tijd van het jaar heel goed kunnen gebruiken. Van de Burgt vertelt dat hij zich zelf even Sinterklaas voelt wanneer hij de ouders mag vertellen dat ze samen met hun kind iets moois mogen uitzoeken. In de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden konden 1066 kinderen aanspraak maken op een mooie zak met cadeaus.