Da Capo in Giessenburg start nieuw opstaporkest

52 minuten geleden

Algemeen 93 keer gelezen

GIESSENBURG • De Giessenburgse muziekvereniging Da Capo start weer een nieuw Opstaporkest. Het betreft een beginnersorkest voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die een muziekinstrument bespelen en het leuk vinden om samen te spelen. Alle blaasinstrumenten uit het harmonieorkest kunnen in dit nieuwe orkestje meedoen.

Het Opstaporkest is voor muzikanten die nog maar net begonnen zijn en is voor leerlingen de opstap naar het Klein Orkest. Leerlingen leren samenspelen met andere muzikanten, maar ook met de verschillende instrumenten. Wat wordt geleerd tijdens de muzieklessen, kan bij het Opstaporkest in praktijk worden gebracht. Da Capo hoopt hiermee de ontwikkeling van jeugdleden te stimuleren en dat ze muziek maken nog leuker gaan vinden.

Het Opstaporkest staat onder leiding van dirigent Marjolijn van der Lee. De eerste aanmeldingen zijn al een feit.

De repetities worden vanaf 12 januari 2023 elke donderdagavond van 18.00 tot 18.30 uur gehouden in de repetitieruimte van Da Capo in Verenigingsgebouw De Kom in Giessenburg. Voor meer informatie: www.dacapogiessenburg.nl. Aanmelden kan via info@dacapogiessenburg.nl.