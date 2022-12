Koninklijke kroon op het 100-jarig jubileum van COV Gorkum

ma 5 dec 2022, 09:23

Algemeen

GORINCHEM • COV Gorkum ontving tijdens het concert in de Grote Kerk afgelopen vrijdag 3 december, tot grote verrassing van koor en publiek, uit handen van locoburgemeester mevrouw Marjo Molengraaf het predicaat Koninklijk.

Wethouder Molengraaf sprak positieve woorden over de maatschappelijke inzet van het koor en de grote culturele betekenis voor de stad. Addie Verspui, voorzitter van COV Gorkum nam de penning in ontvangst en sprak van ‘de kers op de taart’. Addie: “Een mooier slot van dit jubileumjaar was niet denkbaar.“

Het Weihnachtsoratorium was het afsluitende concert van dit mooie jubileumjaar, waarin COV Gorkum liet zien een gezonde vereniging te zijn en die zich dus nu voortaan Koninklijk mag noemen.