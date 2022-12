Regionale inzameling voor de Voedselbank

ma 5 dec 2022, 09:12

REGIO • De diaconieën van de hervormde kerken Goudriaan, Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos en de Ontmoetingskerk Noordeloos organiseren op zaterdag 10 december een inzamelingsactie voor de Voedselbank.

Bij de Voedselbank wordt het namelijk steeds drukker. Inmiddels zijn er bij de afdeling Giessenlanden-Zederik meer dan 100 adressen die op de lijst staan en leven onder de armoedegrens.

Lang houdbare producten kunnen op zaterdag 10 december tussen 10.00 en 12.00 op de volgende locaties ingeleverd worden: Multistee in Goudriaan, Den Hoek in Hoogblokland, Kerkbuurt in Hoornaar en de Martloods in Noordeloos.