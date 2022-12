Molenlanden houdt bijna 7 miljoen euro over door een meevaller en een tegenvaller

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden houdt ten opzichte van de begroting over de eerste driekwart van 2022 een bedrag van 6.732.035 euro over. Dat blijkt uit de Najaarsnota, de tussentijdse rapportage waarin het gemeentebestuur terugblikt op de eerste negen maanden van dit jaar. Dit is onder meer te danken aan ruim 3 miljoen meer aan rijksbijdragen dan begroot.

De andere 3,5 miljoen wordt met name veroorzaakt een tegenvaller. Namelijk door capaciteitsproblemen bij de gemeente, waardoor een deel van het werk niet uitgevoerd kan worden. Met name op het gebied van verkeer en ruimtelijke ordening worden daardoor een aantal plannen doorgeschoven naar volgend jaar.

Het tekort aan personeel is niet nieuw, maar zorgt in de gemeenteraad wel voor ‘chagrijn’, ‘onvrede’ en ‘moedeloosheid’. Het is voor de raad dan ook aanleiding om donderdagavond tijdens de commissievergadering wethouder Bram Visser het vuur aan de schenen te leggen over wat de gemeente nu eigenlijk voor visie en beleid over personeelswerving heeft om deze situatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat het werk in 2023 wel gedaan kan worden.

“Ik heb niet scherp of er nu gemeentebreed een plan ligt of we een wervingscampagne opzetten om op bepaalde terreinen structureel aan personeel te komen”, aldus Visser. Hij erkent dat personeelswerving vaak een reactie is op vacatures die ontstaan door interne- of externe baanwisselingen. De wethouder zegt toe dat het gemeentebestuur uit gaat zoeken hoe er nu om gegaan wordt met personeelswerving en hoe de gemeente daar structureel mee aan de slag kan gaan. De gemeenteraad wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Of dat dit jaar nog lukt, durft Visser niet toe te zeggen.

De gemeenteraad hoopt dat het bij het gemeentebestuur lukt om hen voor de gemeenteraadsvergadering van 13 december te informeren. Wat de raad betreft heeft het personeelstekort en - wervingsbeleid ‘topprioriteit’. Afhankelijk van de informatie hierover vanuit het gemeentebestuur kan het zijn dat ze een motie willen indienen om personeelswerving te realiseren bij de definitieve vaststelling van de Najaarsnota die dan op de agenda staat en hoogstwaarschijnlijk wordt goedgekeurd.

De Najaarsnota is niet de definitieve financiële afhandeling van 2023. Deze tussentijdse rapportage informeert de gemeenteraad over de stand van zaken van de uitgaven en inkomsten van de gemeente. Het jaarresultaat kan pas na 31 december opgemaakt worden en wordt dan in de loop van 2023 door de gemeenteraad besproken.