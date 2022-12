Molenlanden zoekt naar openbare toiletten, en rustpunten

za 3 dec 2022, 10:28

Algemeen 137 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden erkent dat er te weinig openbare toiletten zijn in de gemeente, maar zit met de handen in het haar hoe dat opgelost moet worden.

De fractie van Doe Mee! Molenlanden had hierover vorige week vragen gesteld aan het gemeentebestuur. De fractie vindt dat er in elke kern van de gemeente een openbaar toilet zou moeten zijn.

De gemeente is het hiermee in principe eens en heeft in het afgelopen jaar een oproep gedaan aan particulieren en organisaties om hun toiletten open te stellen. Dit heeft weinig tot niets opgeleverd.

“Dorpshuizen vinden het moeilijk omdat er angst is voor vandalisme en zijn soms gewoonweg niet geschikt om de toiletvoorziening ook buiten de openingstijden open te stellen”, aldus het gemeentebestuur.

Daling

En: “Helaas zijn in coronatijd een aantal horecagelegenheden en/of recreatieve ondernemers gestopt waardoor we eerder met een daling dan met een toename te maken hebben.”

Ook merkt de gemeente dat mensen hun opengestelde toilet niet altijd kenbaar maken in de Hoge Nood app.

In de zoektocht naar meer openbare toiletten gaat de gemeente kijken naar rustpunten bij particulieren, waar toeristen mogelijk gebruik kunnen maken van toiletten.

Rustpunt

Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met Stichting Rustpunt, een rustpuntzoeker en navigatie app voor wandelaars en fietsers die tijdens een route willen pauzeren bij een landelijk rustpunt. Vaak zijn dit particulieren, soms ook boeren.

Komend jaar wil de gemeente verder aan de slag om de mogelijkheid van een rustpunt bij particulieren en agrariërs te onderzoeken. Doel is om een netwerk van rustpunten te creëren in de gemeente.

Het streven is om in iedere kern minimaal één openbare, aangepaste toiletvoorziening te hebben. Op dit moment inventariseert de gemeente ook de eigen gebouwen op de algemene toegankelijkheid, waarbij er uiteraard ook wordt gekeken naar de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.