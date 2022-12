Museum De Koperen Knop in Kerstsfeer

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Museum De Koperen Knop aan de Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam is ingericht in Kerstsfeer.

In de mooie kamer staat weer een grote originele kerstboom, rijkelijk voorzien van lampjes en van kerstversiering. Deze traditie is er al zolang De Koperen Knop museum is. Maar er zijn ook andere versieringen en elementen die herinneringen oproepen aan de kerstdagen. Onder meer een prachtig gedekte tafel.

Natuurlijk is ook het museumcafé bij de kersttijd betrokken. Niet alleen vanwege de gezelligheid en de kaarsen op tafel. Er zijn ook speciale bij de tijd van het jaar passende drankjes verkrijgbaar, uiteraard met wat lekkers. Warme chocolademelk (met slagroom), glühwein, winterbier of erwtensoep. Met een lekkere koek erbij, of een kerstkransje.

Het museum is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Ook Tweede Kerstdag is het museum open, van 13.00 tot 17.00 uur. In de museumshop zijn leuke cadeautjes te koop en ook een prachtige collectie kerst en nieuwjaarskaarten.