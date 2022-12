Vijfheerenlanden start pilot ‘Tuinen met aandacht’ voor kwetsbare jongeren

VIJFHEERENLANDEN • Stichting Kamers met Aandacht start samen met Gemeente Vijfheerenlanden een bijzonder project: Tuinkamers met Aandacht. Samen met inwoners en gemeente creëert de stichting meerdere mantelzorgwoningen waar kwetsbare jongeren tussen de 18 en 23 jaar zelfstandig kunnen wonen.

Dit doet men op plaatsen waar iemand in de buurt is en waar ze af en toe een beroep op kunnen doen. Dit kunnen bestaande tuinkamers zijn, zoals een tuinhuis of een verbouwde garage. Het is ook mogelijk een kant-en-klaar tiny house in de tuin te plaatsen.

Succesvol project

Kamers met Aandacht is een succesvol project waarbij maatschappelijk betrokken inwoners die ruimte in huis over hebben een kamer verhuren aan kwetsbare jongeren. Deze jongvolwassenen tussen de 18 en 23 jaar willen op eigen benen staan, maar kunnen nog niet geheel zelfstandig wonen. Het uitgangspunt van Kamers met Aandacht is dat de jongere zelf de kamer huurt en dat de betrokken jeugdhulpaanbieder ambulante begeleiding biedt. Daarnaast biedt de verhuurder informele steun. Door in te zetten op een kamer met aandacht ontwikkelt een duurzaam informeel steunend netwerk.

Met de pilot Tuinen met Aandacht wordt het project uitgebreid door ook inwoners die een tuinkamer (schuur, chalet, etc.) over hebben, deze te laten verhuren aan een jongere. Vijfheerenlanden gaat als eerste gemeente in Nederland de pilot starten.|



Informatieavond

Op donderdag 8 december vanaf 19.30 uur kunnen geïnteresseerden vrijblijvend binnenlopen in het gemeentehuis te Meerkerk. Daar kan men informatie ophalen en vragen stellen.