Welke vitamines kopen als het kouder wordt?

di 29 nov 2022, 12:54

Nu de temperatuur steeds dichter bij het vriespunt komt, en mensen specifiek supplementen kopen voor de winter, kan het interessant zijn om vitaminen te bestellen met de ideale ‘wintermix’.

Want er zijn vitaminen die je juist extra goed in de winter kunt gebruiken.

Waarom kopen mensen vitamines?

Er zijn zeker enkele valide argumenten voor het feit dat mensen vitamines kopen. Want ook al doen we nog zo goed ons best met gezond leven en gezonde voeding, een vitamine tekort kun je zo oplopen. Zo kun je vitaminen bestellen om je weerstand te verhogen en supplementen waardoor je meer energie kunt krijgen.

Vitamine C

Vitamine C kopen is in de koude wintermaanden natuurlijk een inkopper: C is een vitamine die je lichaam goed kan gebruiken om je weefsels en cellen te beschermen. Het is ook een supplement die je lichaam kan helpen om je weerstand te verhogen. Teven kan vitamine C je helpen bij het behoud van sterke botten en het ophogen van je weerstand tegen virussen. Naast dit alles stimuleert vitamine C ook nog de opname van ijzer.

Vitamine D

Vitamine D is misschien niet bij iedereen bekend, toch heeft deze een belangrijke fuctie. Zo wordt vitamine D in je lichaam aangemaakt dankzij zonlicht. Maar juist zonlicht krijg je minder tot je in de winter. Omdat vitamine D bijdraagt aan je immuunsysteem kan het verstand zijn deze vitamine als supplement te bestellen en zo je lichaam in topconditie te houden.

Vitamine B

Van vitamine B zijn er verschillende supplementen in de winkel, omdat B ene groep vitamines is die je lichaam nodig heeft voor uiteenlopende functies. Zo zijn er vitamine B’s die je energiestofwisseling bevorderen en B vitaminen die je immuunsysteem een handje helpen. Je kunt deze vitamine uiteraard ook uit voedingsmiddelen halen zoals melk, eieren, vis of noten.

Vitamine A

Vitamine A bijdraagt weer bij tot de normale werking van het immuunsysteem en tevens de instandhouding van een normale huid en slijmvliezen. Daarnaast speelt vitamine A een voorname rol in het cel specialisatie proces. Vitamine A vind je van nature in voedingsmiddelen zoals lever, melk, yoghurt, kaas, wortels, broccoli en spinazie. Maar ook in tomaten, abrikozen en mango’s kun je vitamine A vinden.

Waarom vitamine E?

Vitamine E helpt je bij de bescherming van je gezonde lichaamscellen. Het is daarom een vitamine die je lichaam beschermt tegen oxidatieve schade wat komt door UV-straling. Vitamine E vind je bijvoorbeeld in voedingsmiddelen zoals noten, zaden, broccoli, spinazie, kiwi’s, abrikozen alsmede mango’s en pruimen.

Wat doet magnesium?

Goede vraag! Magnesium doet eigenlijk best veel: zo ondersteunt het je botten en draagt magnesium bij aan een sterk gebied. Magnesium heeft overigens ook een psychologische functie. Zo kan magnesium weer bijdragen aan concentratie en jouw geestelijke energie. Magnesium vind je bijvoorbeeld in verschillende volkorenproducten maar ook in noten, zaden, peulvruchten, bonen, tofu, en avocado’s.

Waar is quercetine goed voor?

Quercetine is een flavonoïde is een natuurlijke stof is die je lichaam gebruikt om bepaalde vitaminen op te nemen. Quercetine vind je in groenten, fruit, thee en wijn. Quercetine is goed voor een belangrijke functie, bijvoorbeeld dat zink beter wordt opgenomen in de lichaamscellen. Vaak wordt quercetine in combinatie met zink ingenomen. Zink is bekend om zijn goede werking op het immuunsysteem en ook het verhogen van de weerstand, wat juist in de wintertijd extra fijn is.