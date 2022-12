Geen compensatie voor hogere energielasten Kindervreugd in Giessenburg

GIESSENBURG • De gemeente Molenlanden is vooralsnog niet van plan om extra bij te springen voor speeltuinvereniging Kindervreugd in Giessenburg.

De speeltuinvereniging had hierom gevraagd. De hogere energielasten vanwege de slechte staat van onderhoud van het gebouw konden niet goed meer opgebracht worden. Verduurzaming van het gebouw is niet meer rendabel, gezien de slechte staat van de accommodatie. De gemeente is bezig met de herontwikkeling van het perceel, waarbij het de bedoeling is dat de speeltuinvereniging onderdak krijgt in een nieuw te realiseren multifunctioneel (school)gebouw.

Onder andere vanwege de staat van het gebouw heeft er in 2022 een huurverlaging met ruim 40 procent plaatsgevonden. Deze huurverlaging is fors meer dan de stijging van de energielasten. Het college vindt daarom dat het nu compenseren van lasten niet reëel is. ‘Verwacht mag worden dat de vereniging deze zelf kan dragen’.

Het gemeentebestuur heeft de speeltuinvereniging er nog wel op attent gemaakt dat de gemeente een Molenlands Ondersteuningsfonds heeft opgericht, met als inzet om (financiële) ondersteuning te bieden bij situaties waarin voorliggende rijksvoorzieningen niet voorzien. Criteria om hiervoor in aanmerking te komen zijn in ontwikkeling.

“Mocht in 2023, bijvoorbeeld door een verder stijgende energielasten de situatie veranderen en blijken dat de vereniging de lasten niet kan dragen, dan treden we in overleg met als inzet om tot een oplossing te komen”, aldus het gemeentebestuur van Molenlanden.