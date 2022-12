Gebroken hoogspanningslijn zorgt voor stroomstoring in Alblasserwaard en Vijfheeerenlanden

48 minuten geleden

REGIO • Een gebroken hoogspanningslijn van TenneT heeft ervoor gezorgd dat tussen de 35.000 en 45.000 mensen in de nacht van woensdag 30 november op donderdag 1 december enkele uren zonder stroom hebben gezeten.

De storing begon iets na middernacht en was om 02.45 uur opgelost, meldt netwerkbedrijf Stedin. Het bedrijf had na de melding van de storing nog niet direct door waar het probleem lag, maar al snel werd duidelijk dat de gebroken hoogspanningslijn de oorzaak was.