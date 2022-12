Alphacursus in januari 2023 van start in Hoornaar

21 minuten geleden

HOORNAAR • Vanuit de Hervormde gemeenten in Hoogblokland, Hoornaar en Schelluinen wordt in 2023 een Alpha-cursus georganiseerd. Deze Alpha-cursus strekt zich uit over tien avonden, met daartussen een weekend in een groepsaccomodatie op korte afstand van de drie dorpen.

De Alpha-avonden, die gaan over het geloof in God, worden gehouden in het gebouw Kerkbuurt aan de Dorpsweg 125a in Hoornaar (tegenover de kerk). De eerste avond is op 16 januari, de laatste avond op 3 april. Het Alpha-weekend is op 10 en 11 maart in de Zwarte Schuur te Ottoland.

De Alpha-avonden beginnen om 18:30 uur met een gezamenlijke maaltijd (inloop om 18:15 uur). De avonden worden afgesloten om 21:00 uur.

Deelname aan de Alpha-cursus is gratis, het eten inbegrepen. Voor het Alpha-weekend wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Wie belangstelling heeft voor de Alpha-cursus kan zich melden op dit e-mailadres: alphacursushoscheho@gmail.com of per telefoon: 06-36192231. Algemene informatie over de cursus is te vinden op de volgende website: https://alpha-cursus.nl.