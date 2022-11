‘Nieuwbouw Lage Giessen 7A weerspiegelt woningbehoefte Hoornaar’

HOORNAAR • “Een mooi plan”, zo is de gemeenteraad van Molenlanden unaniem dinsdagavond tijdens de commissievergadering over het voorstel om woningen en appartementen aan de rand van het dorp Hoornaar te realiseren. Daar komen tien levensloopbestendige appartementen voor senioren, drie startersappartementen en een vrijstaande woning voor terug.

De gemeenteraad is vooral te spreken dat deze woningopties aansluiten op de woningbehoefte in Hoornaar. Om de woningbouw aan de Lage Giessen 7A. te realiseren worden de bedrijfsloodsen afgebroken en een voormalig kantoorpand verbouwd.

Startershuur?

Wel vroeg Doe Mee! Molenlanden, bij monde van Ruud van Rijn, zich af wat startershuurappartementen precies inhouden. “Zit er een maximale huur aan en welke garanties zijn er dan ook dat het daadwerkelijk gehanteerd gaat worden: hebben wij daar enig zicht op?”

Omdat de appartementen particulier verhuurd gaan worden, kan wethouder Arco Bikker daarover geen toezeggingen doen. “Het is geen woningcorporatie die de woningen verhuurt, dus de verhuurder bepaalt de prijs. Het kan de eerste woning zijn die je huurt, maar het is vooral ook beperkt in de oppervlakte. De markt bepaalt die prijs, het aantal vierkante meters is daarin natuurlijk bepalend.”

Sociale woningbouw

In het plan wordt de afspraak dat 40 procent van nieuwe woningen onder de sociale woningbouw valt niet gehaald. “De vraag die ondertussen bij de SGP-fractie leeft is of het wel realistisch is om 40 procent sociale woningbouw te vragen aangezien het hier ook niet lukt”, stelt raadslid Bas de Groot.

De wethouder beaamt dat deze afspraak onder druk staat. “Want van die 40 procent sociale woningen, moet ook nog 40 procent sociale huur zijn. Dan moet je ook woningcorporaties hebben die daarin wil participeren. Sociale koop is natuurlijk 250.000 euro, dat is als je kijkt naar de ontwikkelingen in de markt zijn een prijs die we naar boven moeten bijstellen anders gaan we er niet meer uitkomen. We moeten niet naar de NAH-grens van 350.000, 400.000 euro. Daar zit zeker wel wat spanning op.”

Zes Molens

Tot slot uitte Van Rijn zijn zorgen over de hoogte van de woningen, waarvoor in het bestemmingsplan wordt uitgegaan van De Zes Molens. Het raadslid van Doe Mee! Molenlanden hoort bezorgde geluiden uit het dorp over die hoogte, en dat het vooral niet overal toegepast moet gaan worden.

Volgens Bikker is de gemeenteraad het orgaan dat daarover gaat. “Die hoogte (van De Zes Molens, red.) is ooit vastgesteld of dat die daar mocht. We zien natuurlijk op meer plekken in Hoornaar, dat eerdere besluiten zijn genomen om toch wat meer de hoogte in te gaan. Dat betekent wel dat als je een aanvraag krijgt of je hem ook toetst aan wat er is in de gemeente.” Van Rijn: “Wij zullen als fractie daar dan zeker over gaan waken.”