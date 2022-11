Molenlanden komt met speciale website voor energiebesparing

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden lanceert eind deze week een totaal vernieuwde website op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing.

Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens de commissievergadering van de gemeente.

Eén loket

De website voldoet volgens wethouder Jan Lock aan ‘het één loketprincipe’, waarop alle informatie rondom duurzaamheid en energiebesparing te vinden is. Zo kun je er een huisscan doen, maatwerkadvies aanvragen en een warmtescan regelen.

Zonnepanelen

Ook is er informatie te vinden over zonnepanelen en is er te vinden welke subsidies of leningen Molenlanders kunnen aanvragen.

Hoewel de gemeente de website realiseert, wordt er van en naar deze website gelinkt door andere partijen.

Zo komt er in het kader van energiearmoede een doorkoppeling naar Avres en krijgt ook Het Nieuwe Wonen een nieuwe pagina op de website. Die onderdelen komen volgende week online.

Keihard gewerkt

“Dat is een uitvoering van het besluit dat we namen op 10 november, en ik kan u verzekeren dat er kei- en keihard aan gewerkt is”, aldus wethouder Jan Lock. Hij is tevreden met de snelle totstandkoming van de website, die op 2 december wordt gelanceerd.

De website is bereikbaar via www.molenlanden.nl/duurzaam.

