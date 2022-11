ingezonden mededeling

Maria Johanna Hoeve houdt zaterdag 3 december voor derde keer Winterfair

di 29 nov 2022, 20:20

Bijna dertig kramen gevuld met allerlei streekproducten, vuurkorven, feestelijke verlichting en de gezelligheid van de naderende feestdagen in december; de derde editie van de Winterfair van de Maria Johanna Hoeve in Noordeloos biedt het op zaterdag 3 december allemaal.

De Alblasserwaard heeft op het gebied van geschenken voor Sinterklaas en kerst én heerlijk eten en drinken meer dan genoeg aanbod. Het kostte Leo Kool en Mirjam van Steenbergen van de Maria Johanna Hoeve dan ook geen enkele moeite om standhouders binnen te halen voor de Winterfair. “Sterker nog, meerdere standhouders hebben zichzelf aangemeld”, knikken Mirjam en Leo.

“Mede daardoor hebben we weer meer stands dan in 2019. We werken daarbij onder meer samen met onze leveranciers, zoals de drankenhandel van Fred van den Heuvel uit Giessenburg, Keurslagerij Muilwijk uit Ameide en kaasboerderij Het Noorderlicht in Noordeloos. Maar we hebben bijvoorbeeld ook artikelen als meubels, puzzels, handgemaakte sieraden, wilgentenen producten en zoutlampen. Het aanbod is heel gevarieerd, je kunt je als bezoeker echt laten verrassen.”

De variatie is zeker duidelijk aanwezig: denk aan de oude voertuigen van We Love Oldtimers uit Hoogblokland, de Mannenfabriek uit Giessenburg, de wijn van Domein Oosteind uit Goudriaan en bloemen van Puck, van Veld naar Vaas uit Ameide en natuurlijk de golfspullen en de huisgemaakte truffelmayonaise van de Maria Johanna Hoeve.

Door de coronamaatregelen was er een onderbreking van twee jaar, maar alle seinen staan nu op groen om in en bij de horecagelegenheid en golfbaan in Noordeloos een sfeervol evenement neer te zetten. “We kleden het net als tijdens de vorige twee edities sfeervol aan met onder meer feestelijke verlichting, vuurkorven en kerstbomen. Natuurlijk is ons restaurant ook open voor onder meer warme chocomel met slagroom en andere lekkernijen die bij de winter horen.”

De Winterfair gaat van start om 9.30 uur. Bezoekers zijn tot 15.30 uur welkom. De Maria Johanna Hoeve is gevestigd aan de Nieuwendijk 20. Voor meer informatie: www.mariajohannahoeve.nl.