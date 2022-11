Fotoclub Molenwaard reikt prijzen uit voor mooiste foto’s

NIEUW-LEKKERLAND/NOORDELOOS • In het clubgebouw van IJsclub de Molenhoek in Nieuw-Lekkerland heft Fotoclub Molenwaard afgelopen zaterdag 26 november de winnaars bekendgemaakt van de grote fotowedstrijd.

Even na 11.00 uur heette voorzitter Bertus de Jong iedereen van harte welkom en speciaal burgemeester Segers, die tijd had vrijgemaakt om de winnaars bekend te maken en de fotoclub te feliciteren met haar tienjarig jubileum.

De foto’s van de genomineerden waren op groot formaat van 30 bij 40 cm afgedrukt en voorzien van een passe-partout. Deze foto’s kregen de deelnemers na afloop mee. Per categorie werden alle vijf de foto’s besproken en daarna de uiteindelijke prijswinnaar bekend gemaakt.

De prijswinnaars uit de categorie ‘Landschappen in de gemeente Molenlanden’ en ‘Wat is mijn geliefde/unieke plekje in de gemeente Molenlanden’ gingen naar huis met een dinerbon ter waarde van 150 euro en een jaar gratis lidmaatschap van de fotoclub. In de categorie ‘Kinderen tot 12 jaar’ kreeg de winnaar een Nintendo Switch Lite met het spel Mario Kart.

In de categorie Landschappen gemeente Molenwaard won Bianca Kortman uit Papendrecht. De categorie meest geliefde unieke plekje in de gemeente Molenlanden werd gewonnen door Pleunie Korteland, ook uit Papendrecht. De categorie kinderen tot 12 jaar werd gewonnen door Danielle Teeuw uit Noordeloos.