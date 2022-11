ingezonden mededeling

Leuke en originele outfits als je carnaval gaat vieren in Culemborg

ma 28 nov 2022, 11:37

Algemeen 65 keer gelezen

Als carnaval er langzaam maar zeker aan begint te komen, dan doe je er het liefste alles aan om daar zo goed mogelijk op voorbereid te zijn. En op het moment dat je geen lid bent van Carnavalsvereniging De Blauwlappen, betekent dit dat je op zoek moet gaan naar een outfit om in te feesten.

We helpen je alvast op weg en geven je een aantal handige tips voor het uitzoeken van een outfit voor carnaval, zodat je je daar net even even wat beter op voor kunt bereiden.

Met een groep carnaval vieren? Ga voor een thema uit een sprookje

Carnaval vieren met een groep is natuurlijk het leukste dat er is. De kans is dan ook erg groot dat je graag op een leuke en originele manier uit wilt gaan pakken. Hierdoor raak je minder snel mensen kwijt in een drukke feesttent en alle andere feestvierders zien meteen dat jullie tot dezelfde groep behoren. Heb je daarom wel eens een keer nagedacht over het uitzoeken van een thema? Een thema dat het altijd erg goed doet tijdens carnaval met een groep, is sprookjes. Ga bijvoorbeeld verkleed als Sneeuwwitje en de zeven dwergen, kies voor een prinsessen thema of als de kwade personages uit verschillende sprookjes. Al met al is er dus meer dan genoeg om uit te kiezen.

Je outfit is pas helemaal compleet met de juiste accessoires

Als je je voor gaat bereiden voor carnaval, dan zoek je natuurlijk het liefste als een kostuum uit voor het grote feest. Maar heb je ook al gedacht aan het shoppen van de juiste soort accessoires? Hier maak je je outfit namelijk pas écht compleet mee. Denk hierbij aan een zwaard als je verkleed gaat als ridder, een toverstaf als je verkleed gaat als fee of een kroontje als je verkleed gaat als prinses. Bepaal het thema en het uitzoeken van de juiste accessoires tijdens bijvoorbeeld een avondje online wedden belgie met vrienden.

Ga verkleed als actieheld

Als kind had je vast en zeker wel een bepaalde actieheld waar je tegenop keek. Beleef deze fantasie opnieuw door simpelweg verkleed te gaan als je favoriete actieheld . Omdat iedereen met deze figuren op is gegroeid, wordt je outfit ook binnen een mum van tijd herkend op een feestje. Wel zo leuk natuurlijk. Deze outfits worden vaak inclusief bijpassende accessoires geleverd, zodat je in één keer helemaal klaar bent met het samenstellen van je outfit voor carnaval.

Een herkenbaar duo met bijvoorbeeld een vriend, een vriendin of je partner

Staat er een middag feesten of een avond feesten met een vriend, een vriendin of je partner op de planning? Wie weet dat het verkleden als een herkenbaar duo de ideale uitkomst gaat zijn. Je kunt hierbij denken aan Mario en Luigi, Beyoncé en Jay-Z of Mickey en Minnie Mouse. Er zijn gelukkig meer dan genoeg leuke duo’s om uit te kiezen en een outfit heb je ook nog eens erg gemakkelijk uitgezocht.