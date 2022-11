Gewoon weer 50 cent voor ingeleverde Kerstbomen in Molenlanden

di 29 nov 2022

MOLENLADEN • Voor elke ingeleverde Kerstboom geeft afvalinzamelingsbedrijf Waardlanden straks 50 cent. Dat maakt het bedrijf bekend voor de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Vorig jaar was er ophef over de verandering die Waardlanden toen invoerde met een loterij. Gevreesd werd dat er minder Kerstbomen ingeleverd zouden worden. Met name kinderen, die op veel plaatsen altijd Kerstbomen verzamelden om een zakcentje te verdienen, zouden minder gemotiveerd zijn wanneer ze lootjes zouden krijgen in plaats van 50 eurocent.

Vanuit de Molenlandse politiek werd daarom besloten dat het beloningssysteem opnieuw ingevoerd zou worden, met de nu aangekondigde actie als uitkomst. Iedereen die een kerstboom zonder houten kruis, pot, spijkers en versiering inlevert, krijgt hiervoor 50 cent. Inleveren kan op centrale inzamelplaatsen in de buurt, die op de website staan, of brengen deze zelf naar een van de milieustraten.

Op vrijdag 6 januari en zaterdag 7 januari kunnen inwoners op centrale inzamelplaatsen kerstbomen inleveren. Op www.waardlanden.nl/kerstbomen staan alle inzamellocaties en -momenten.

Inleveren op milieustraten

Inwoners die hun kerstboom eerder kwijt willen kunnen terecht op de milieustraten van Waardlanden, het Ecopark Groot-Ammers en bij het Kringloopplein Nieuw-Lekkerland. Vanaf 27 december tot en met 14 januari ontvangen inwoners daar ook een vergoeding van 50 cent voor elke kerstboom. Bomen die voor of na deze periode worden ingeleverd, komen niet in aanmerking voor een vergoeding.

Kerstbomen zijn geen afval Ingeleverde kerstbomen worden niet verbrand, maar versnipperd. Nadat de kerstbomen zijn versnipperd zetten verwerkers dit om in bodemverbeteraars en bodembedekkers.