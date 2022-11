ingezonden mededeling

Laat je nog meer inspireren: Mastello voor ieders badkamer

ma 28 nov 2022, 11:04

Algemeen 0 keer gelezen

Op zoek naar inspiratie voor een nieuwe badkamer? Zoek niet verder. Mastello lanceerde als kers op de taart van een gigantische rebranding een hagelnieuwe website.

Eentje die veel beter aansluit bij hun passie, missie en visie: klanten inspireren.

We zijn live

Met de gloednieuwe website in de lucht, komt alles voor Mastello bij elkaar. Naast een gesmeerde weergave van wat alle meest uiteenlopende producten kunnen betekenen voor ieders badkamer, is het blog onderverdeeld in diverse handige topics. Van onderhoud, tot meer inspiratie.

Daar blijft het echter niet bij. Wil jij de inspiratie meer in huis halen? Op de nieuwe website gemakkelijk een samplebox om thuis te producten eens echt te voelen. Van enkele houten stalen van de kleuren voor de badmeubels, tot glimmende afwerkplaatjes van de talloze kleuren kranen die er beschikbaar zijn. Van de gun metal kranen tot trendy zwarte kranen voor onder de douche of als een van jouw nieuwe badkranen.

Even terug in de tijd

Nu heb je de naam Mastello hier en daar al even horen vallen, maar wat is Mastello nu eigenlijk precies? Mastello is een design sanitair boutique uit Hilversum. Sinds de oprichting in 2009 hoopt Mastello mensen te helpen bij de keuze voor een badkamer die hun welzijn vergroot. Broers Dennis en Mark staan aan de basis van Mastello. Dennis liep letterlijk tegen de grens van het mogelijke aan: echte houten badkamermeubels waren onvindbaar in Nederland. Broer Mark zijn interesse voor duurzame, mooie badkamerproducten werd door Dennis gewekt. Met Mastello, de Italiaanse vertaling voor een waskom, was Nederland door Mark in 2014 een leverancier van Solid Surface waskommen rijker en richtte Dennis zich in eerste instantie op teakhouten badmeubels.

Wat volgde?

Al snel nam het succes van Mastello toe, maar daarbij een evenredig groeiend assortiment. Elk denkbaar product voor in een badkamer is er in tal van kleuren: bij Mastello vinden klanten het allemaal. De producten komen vanuit alle werelddelen: van Italië tot Australië. Daarbij gaat het oog altijd uit naar de meest duurzame optie, of het nu om materiaal keuzes gaat, de levensduur van een product of om de wijze van produceren. En vooral die laatstgenoemde bestemming, Australië, is interessant. Mastello mag zich namelijk de exclusieve Nederlandse leverancier van het merk Meir noemen. Dit is een ondertussen onderscheiden en bewezen kwalitatieve speler in het landschap van badkamers.

Specialisten die klaar staan

Bij de design sanitair boutique kan Iedereen aankloppen. Van interieur stylisten, architecten en aannemers, tot consumenten die hun badkamer een make-over geven. Voor iedere badkamerwens biedt Mastello de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De specialisten willen daarbij iedereen inspireren. Waarom? Steeds meer mensen zien de badkamer als een verlengstuk van zichzelf. Die mensen vinden hun sparringpartner in Mastello.

Benieuwd hoe Mastello zou kunnen helpen? Neem dan zeker een kijkje op de website, of ga eens langs in de Hilversumse showroom. De website is mede mogelijk gemaakt door Behold Agency, Studio Rao en Brandfirm.