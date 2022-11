Aandacht voor lokale voedselproductie tijdens filmavond

ARKEL/GORINCHEM • Als tegenhanger van Black Friday hielden de Punt Arkel en Natuurcentrum Gorinchem vrijdag 25 november een Groene Vrijdag. Bezoekers keken naar de documentaire ‘Voedselbossen Vlaanderen’ en luisterden naar een presentatie van een plan voor een biologische tuinderij.

Een groep initiatiefnemers onder leiding van Natuurtuin De Punt Arkel heeft vergevorderde plannen voor het opzetten van lokale voedselproductie met een biologische tuinderij in de vorm van een CSA. De afkorting staat voor: Community Supported Agriculture, een vorm van landbouw die door de lokale gemeenschap wordt ondersteund. Boeren zijn verzekerd van afzet doordat ze met burgers afspraken maken over de afname van hun producten.

Voedselbossen

Omdat de gangbare landbouw op grenzen botst, zoekt de Punt Arkel naar een manier van voedsel produceren in samenwerking met de natuur. Centraal stond de vraag: wat is het potentieel van voedselbossen om én voedsel te produceren én de biodiversiteit te vergroten én antwoorden te vinden voor de klimaatuitdaging? Een antwoord werd gegeven door de film ‘Voedselbossen Vlaanderen’, die door ‘Voedsel Anders.NL’ beschikbaar was gesteld.

Klimaatburgemeester

Speciale gastheer was de nieuwe en eerste klimaatburgemeester van Gorinchem, Peter Verschoor. Voorafgaand aan de film kreeg hij een ambtsketen omgehangen van gerecycled materiaal, gemaakt door Els van Lis.

Boomgaard

Een eerste initiatief op het gebied van duurzame voedselproductie door en voor burgers is er al, op de grens van Arkel en Gorinchem. Daar ondersteunen de Punt Arkel en de gemeente Molenlanden een boomgaard: Boomgaard Onderweg. Wilma Abspoel van De Punt liet zien hoe hier een zwaar gesnoeide, bemeste en bespoten productieboomgaard verandert in een voedselbos, dankzij hulp van een bevlogen groep vrijwilligers.

Biologische tuinderij

Abspoel vroeg ook aandacht voor uitbreiding van de lokale voedselproductie met een biologische tuinderij. Daar moeten groenten gaan groeien voor huishoudens in de directe omgeving. De plannen daarvoor zijn ver gevorderd. Op 25 november schreven zich nieuwe leden in. Belangstellenden die niet aanwezig konden zijn maar het initiatief willen steunen en/of op de hoogte willen blijven, vinden meer informatie op www.depuntarkel.nl/blog of kunnen contact opnemen via info@depuntarkel.nl