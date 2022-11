Molenlanden: opvang Oekraïners mag niet leiden tot hogere belastingen

di 29 nov 2022, 08:31

Algemeen 144 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden is van mening dat particulieren die Oekraïners opvangen in hun huizen, niet verplicht moeten worden tot het betalen van hogere belastingen omdat ze nu tijdelijk met meer mensen wonen.

Dat laat het gemeentebestuur van Molenlanden weten aan de fractie van de VVD, die hierover vragen had gesteld.

Door inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie, wat een voorwaarde is voor het verblijf en de weg naar het verrichten van arbeid, dreigde voor de huurder/eigenaar van de woning een bijzonder vervelend effect te ontstaan. Omdat zij, al of niet tijdelijk, een meerpersoonshuishouden vormen, worden zij geconfronteerd met een hogere belastingaanslag voor onder andere de gemeentelijke belastingen en de waterschaps- en zuiveringschapsheffingen.

De gemeente Molenlanden weet van acht gevallen waarbij deze situatie is ontstaan en heeft de afvalstoffenheffing al laten aanpassen. Er is ook contact gelegd met de belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) die zorgt voor het heffen en invorderen van de belastingen voor Waterschap Rivierenland. Die instantie heeft de vraag voor het verminderen van de belasting op deze grond, nog in behandeling. Mochten zij negatief beslissen, overweegt de gemeente Molenlanden om uit eigen zak hen te compenseren.