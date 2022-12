De Dekmantel uit Giessenburg zet er een punt achter; nog één keer feest

do 1 dec 2022, 14:01

GIESSENBURG • Nog één keer komt mannenkoor De Dekmantel op de planken. Zaterdag 10 december zijn in De Til zangeres Do en Danny de Munck te gast.

Halverwege de jaren negentig ging half Giessen-Oudekerk in de feesttent uit zijn dak tijdens een optreden van een visserskoor uit Scheveningen. De al eerder geuite wens van met name Jan Ritmeester om in het dorp een eigen koor op te richten kreeg daarmee een forse duw in de rug. “Ik ben de tent doorgegaan en heb op een bierviltje de namen genoteerd”, blikt Gerrit van Noordenne, lid van het eerste uur, terug.

“In het oude onderkomen van café Olt Ghiessen hebben we een tijdje later de officiële oprichting gedaan.” De eerste horde was een formidabele. Want wie zou muzikaal leiding moeten geven aan de groep mannen, van wie het eerste doel gezelligheid en daarna pas het samen zingen was?

De naam paste daar helemaal bij: De Dekmantel, om met een knipoog te verhullen dat ze eigenlijk helemaal geen koor waren. Jan van Vliet, eveneens lid van het eerste uur: “Zo gauw we die naam noemden, haakten dirigenten meteen af. Totdat we Harm ... belden, die zonder de naam gehoord te hebben al snel toehapte. Toen konden we echt van start.”

Het bleek een gelukkige keuze, want de gehele looptijd van De Dekmantel bleef Harm het mannenkoor trouw. Wel waren er in het begin wat stroeve momenten bij de repertoirekeuze. Pianist Arie van Noordenne: “We zongen toen nog een aantal christelijk getinte nummers. Maar daar kwamen protesten tegen: we waren toch een neutraal koor? En ook de zeemansliederen verdwenen al snel uit ons programma. Uiteindelijk zijn we grotendeels Engelstalig gaan zingen.”

Lol in het zingen

De lol in het zingen bleef al die jaren onverminderd groot, maar het moet gezegd: in een glas bier of wijn spuugden de mannen van De Dekmantel niet. Niet voor niets luidt de slogan van het koor ‘Zonder drank geen klank’.

Wat zeker ook genoemd moet worden: de uitvoeringen in De Til in Giessenburg, met allerlei gastoptredens, vermaakten jaarlijks vele honderden streekbewoners. Maar er komt nu toch een einde aan mannenkoor. Het overlijden van spreekstalmeester Anne aan de Wiel, het stoppen van de dirigent en een deel van het combo en de vergevorderde leeftijd van een deel van De Dekmantel zijn daar debet aan.

Voorzitter Quirien Houweling. “Dat kwam samen; vandaar dat we dit besluit hebben genomen. We stoppen met zijn allen, in stijl, met een mooi jubileumfeest zoals je van de Dekmantel mag verwachten” En Gerrit: “we blijven nog wel één keer per maand bij elkaar komen om wat te eten en te drinken. als een soort sociëteit. En dan zullen we vast nog wel eens wat zingen.” Het concert in De Til begint 10 december om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Naast De Dekmantel komen zangeres Do en Danny de Munck op de planken.

Geurt Mouthaan