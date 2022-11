Berend Buddingh’ stopt als raadslid Doe mee! Molenlanden en wordt opgevolgd door Bob Brokking

MOLENLANDEN • Negen maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 stopt Berend Buddingh’ als gemeenteraadslid voor Doe mee! Molenlanden. In een verklaring geeft de voormalig wethouder uit Arkel aan dat de combinatie van zijn dagelijkse werk en het gemeenteraadswerk niet langer vol te houden is.

Buddingh’ haalde bij die laatste verkiezingen 583 stemmen, waarvan 422 in Arkel. In een verklaring, die op de website van Doe mee! staat en in Arkel huis-aan-huis bezorgd wordt, geeft hij een nadere toelichting op zijn vertrek per 1 januari 2023.

“Ik heb kort na de zomer besloten om te stoppen met mijn raadswerk. De combinatie met mijn werk als bestuurder van Libréon, onderwijsstichting voor voortgezet onderwijs, is niet langer vol te houden. Bij Libréon staan we voor een paar grote opgaven, waar ik als eindverantwoordelijke, mijn volledige aandacht bij moet hebben. Om daarnaast ook nog actief betrokken te zijn bij het gemeenteraadswerk is dan niet goed te doen. Ook raadswerk vraagt om volledige inzet.”

Niet aan pluche kleven

Het was voor Buddingh’ geen overweging om in de luwte van de grootste fractie van Molenlanden (acht zetels) te blijven zitten: “Natuurlijk had ik ervoor kunnen kiezen om te blijven zitten en een beetje op de achtergrond mee te doen, we hebben tenslotte een fractie van acht personen. Maar dat pluche kleven, want zo zie ik het toch, is niet aan mij besteed. Dat gaan we niet doen.”

Buddingh’ was eind 2017 één van de grondleggers van Doe mee! en leidde samen met Joke van der Graaf als duo-lijsttrekker de partij naar een voor velen verrassende overwinning bij de verkiezingen eind 2018. Afgelopen maart was hij opnieuw duo-lijsttrekker en wist Doe mee! de positie van grootste partij verder te versterken met zetelwinst.

Bestuurslid

Buddingh’ blijft actief binnen de partij, momenteel is hij al bestuurslid. “Ik blijf natuurlijk gewoon bij Doe mee! Alleen niet meer in de gemeenteraad. Maar we zullen elkaar ongetwijfeld blijven ontmoeten op een markt, voor een supermarkt, langs het voetbalveld of gewoon op straat.”

Opvolging

De opvolger van Berend Buddingh’ in de gemeenteraad van Molenlanden wordt Bob Brokking. Brokking woont in Schelluinen, maar is een geboren en getogen Arkelaar. Arkelaar Maarten van Helden wordt burgerraadslid.