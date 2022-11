Grote opbrengst Postcode Cadeaukaart actie voor Voedselbank

NIEUW-LEKKERLAND • De Voedselbanken Sliedrecht/Nieuw-Lekkerland zijn aangenaam verrast door de hoeveelheid geschonken cadeaukaarten van de actie ‘Geniet van ’t Goede‘.

“We hebben voor het tweede jaar deze inzamelingsactie gehouden, met 100 procent meer inzendingen ten opzichte van vorig jaar”, vertelt de coördinator bij de Voedselbank Sliedrecht. “De afgelopen weken konden we 220 kaarten verzilveren, met medewerking van de Albert Heijn in Sliedrecht en Nieuw-Lekkerland. Het is schitterend dat zoveel mensen de voedselbank een warm hart toedragen.”

Voor de kaarten zijn allemaal vegetarische producten aangeschaft zoals conserven doperwten, worteltjes, bruine bonen, witte bonen, kikkererwten. Maar ook verse groente: zuurkool, tomaatjes, nasi/macaronigroente, knoflook, geschrapte worteltjes. En producten zoals witte rijst, zilvervliesrijst, noodles, atjar tjampoer, kaassaus, satehsaus, macaroni/nasi mixen, eieren, ongebrande nootjes, groenteburgers, zakken met diverse soorten soep, bouillonblokjes en mix voor tomatensoep.