Molenlanden kampt met hoge energiequote, bijna hoogste in provincie

ma 28 nov 2022, 09:40

MOLENLANDEN/REGIO • Inwoners van de gemeente Molenlanden zijn verhoudingsgewijs veel geld kwijt aan de energierekening.

Met een door Zonneplan berekende methode zijn ze 19 procent van hun inkomen kwijt aan de energierekening. Koplopers in de provincie Zuid-Holland zijn de gemeenten Goeree-Overflakkee en Krimpenerwaard met 19,1 procent.

In de provincie komen inwoners van Oegstgeest er met 14,8 procent het meest genadig van af. Alblasserdam heeft een energiequote van 17,7. Daar houden inwoners na betaling van de energierekening gemiddeld nog 2530 euro per maand over voor andere zaken dan energie. In Papendrecht is de energiequote 17,1 procent. Papendrechters houden gemiddeld 2356 euro over na betaling van de energierekening. In Molenlanden houden inwoners gemiddeld 2530 euro over nadat de energierekening is betaald.

Zonneplan berekende per gemeente en provincie de gemiddelde maandelijkse energiekosten en zette dat af tegen het besteedbaar inkomen per huishouden, gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling. Hiervoor werden gegevens van het CBS gebruikt.

In Goeree-Overflakkee liggen de maandelijkse energiekosten momenteel op 560 euro per huishouden, terwijl een doorsnee huishouden er 2933 euro verdient. Dat is bijna 800 euro minder dan een huishouden in Oegstgeest, terwijl de energiekosten daar vrijwel gelijk zijn. Al met al houden huishoudens in Wassenaar het meest over na betaling van de energierekening en in Delft het minst.

Inwoners van Drenthe, Friesland en Groningen komen gemiddeld genomen tot een energiequote van meer dan 22 procent. In Flevoland gaat het daarentegen om ‘slechts’ 15 procent. Ook in de overige drie Randstadprovincies valt dit getal relatief gezien nog mee, terwijl Zeeland en Noord-Brabant ertussenin zitten.

Zonneplan deed dit onderzoek om uit te zoeken in welke delen van Nederland men het meest kan besparen door gebruik te maken van een dynamisch energiecontract. Met zo’n contract verschilt de prijs voor gas dagelijks en de stroomprijs zelfs elk uur, afhankelijk van de markt. De prijzen zijn een dag van tevoren inzichtelijk via een app. De afgelopen twaalf maanden bespaarden gebruikers gemiddeld 24,6 procent aan stroomkosten en 9 procent aan gaskosten ten opzichte van Nederlanders met een vast of variabel contract. Een Zuid-Hollands huishouden zou daarmee volgens Zonneplan gemiddeld 67 euro per maand besparen.