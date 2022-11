Extra activiteiten in de Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Rondom de expositie Winterfeest in museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam worden in december enkele extra activiteiten georganiseerd.

Er zijn twee workshops en een bijzondere winterwandeling. Op woensdag 14 december kunnen de kinderen naar het museum komen voor het onder begeleiding maken van en kerststukje. Dat wordt een authentiek kerststukje, dat uiteraard bedoeld is om tegen en rond de kerstdagen thuis neer te zetten en van te genieten De kosten voor deelname bedragen 5 euro per kind. Daarvoor krijgen ze alle materialen die nodig zijn. Natuurlijk krijgen de kids ook limonade en wat lekkers.

Ook op woensdag 14 december 2022, maar dan om 19.30 uur, zijn de volwassenen welkom voor een heel eigentijdse workshop. Ze krijgen dan een blanco Zweeds Dalarnapaardje, dat ze naar eigen inzicht mogen gaan beschilderen. Voor dit thema is gekozen omdat kerstviering in Zweden een heel bijzonder feestelijk gebeuren is. De deelnemers betalen 7,50 euro en krijgen hiervoor koffie of thee met wat lekkers en na afloop een bij de tijd van het jaar passend glaasje drank.

Zaterdag 17 december wordt een speciale winterwandeling gehouden. Tussen 14.00 en 15.00 uur starten de deelnemers in De Koperen Knop en wandelen dan richting Giessen-Oudekerk. Daar krijgen ze een winterse consumptie en vervolgens worden ze onderweg verrast door de roep van de Midwinterhoorn. De wandeling wordt afgesloten met een dampende kop erwtensoep in het museum. Als eigen bijdrage betalen de deelnemers 3,50 euro per persoon en tot en met 18 jaar 2,50 euro.

Opgeven voor de activiteiten kan tot en met 10 december via: directiesecetariaat@koperenknop.nl of 0184-611366. Alle deelnemers krijgen een bevestiging en als dat nodig is nadere informatie over de parkeermogelijkheden en dergelijke.