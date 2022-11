Gorinchem en Molenlanden houden vast aan energie uit windmolens

MOLENLANDEN/GORINCHEM • Er komt mogelijk ruimte voor extra capaciteit in bestaande en vergunde windparken bij Giessenburg en op het toekomstige bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem, dat moet komen ten noordoosten van het klaverblad A15/A27.

Of dat ook gaat gebeuren hangt af van het besluit dat de Provinciale Staten op 14 december nemen over de aanpassing van het omgevingsbeleid van de Provincie Zuid Holland.

Namens de RES Alblasserwaard sprak Jan Lock (wethouder in Molenlanden) onlangs in tijdens de hoorzitting over de herziening van het omgevingsbeleid van provincie Zuid-Holland. Daarin voerde hij een pleidooi om de zoeklocatie Avelingen voor een periode van maximaal twee jaar buiten beeld te houden zodat de regio de tijd krijgt om alternatieven te onderzoeken.

Het huidige en voorgestelde provinciale beleid biedt daarvoor weinig ruimte, er lijkt alleen een mogelijkheid te komen om bestaande en al vergunde locaties uit te breiden. Dat gaat in de Alblasserwaard om de locaties Giessenburg en Groote Haar in Gorinchem.

Enkele maanden terug werd bekend dat de gemeente Gorinchem wilde afzien van windmolens op Avelingen en bij de A15-oost. Zowel Gorinchem als Molenlanden wil echter vasthouden aan de opdracht die er ligt om meer schone energie te realiseren in de regio. Voor wat betreft zonne-energie liggen de gemeenten op schema, maar door het afketsen van de windmolens op Avelingen en A15-oost dreigde de doelstelling voor windenergie niet gehaald te worden.

Molenlanden en Gorinchem willen niet dat het schrappen van de eventuele windmolens vervangen wordt door meer zonnepanelen. “Dat zou alleen al vanuit de schaarse netcapaciteit niet realistisch zijn”, vertelde energiewethouder Jan Lock van Molenlanden tijdens een hoorzitting bij de provincie. De beide gemeenten willen liever vasthouden aan de combinatie van zon en wind.

De beide gemeenten wachten de besluitvorming op 14 december af en kijken dan of en zo ja welke ruimte er is om het bod op duurzame energie te realiseren.