Aftrap jubileumjaar: molens van Kinderdijk gratis te bezoeken op dinsdag 6 december

KINDERDIJK • Op dinsdag 6 december 2022 staat het molencomplex van Kinderdijk-Elshout precies 25 jaar op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Om dit te vieren zijn de musea en de rondvaartboot van Kinderdijk die dag tussen 10:30 en 16:00 uur gratis te bezoeken. Daarnaast krijgen de eerste 200 bezoekers gratis iets lekkers bij aankoop van een kopje koffie in het Kinderdijk-café.

Voor de molenaar die al sinds jaar en dag in Kinderdijk woont en werkt is het best bijzonder om te vieren dat Kinderdijk 25 jaar Werelderfgoed is. Het gebied en de molens zijn ten slotte al veel ouder. Toch is het UNESCO-label erg belangrijk voor het behoud van dit gebied. De Werelderfgoed-status is een erkenning dat het gebied bewaard moet blijven.

“Het is een erfenis die we willen doorgeven aan de volgende generaties, een bijzonder en uniek stukje van de wereld”, vindt Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Vanuit alle windstreken komen bezoekers deze bijzondere geschiedenis zelf beleven. Omdat Kinderdijk een monument van de menselijke geschiedenis is, staat het sinds 1997 officieel op de UNESCO Werelderfgoedlijst, schouder aan schouder met de beroemdste en meest bijzondere gebouwen en plaatsen op aarde.

Dit zegt UNESCO over Kinderdijk: “Het netwerk van negentien windmolens in Kinderdijk-Elshout toont de indrukwekkende bijdrage die de Nederlanders hebben geleverd aan de technologie om water onder controle te houden. Vanaf de middeleeuwen tot de huidige tijd is men hier bezig met de bouw van waterwerken die nodig zijn voor de afwatering van landbouwgrond en dorpen. Het gebied toont alle typische kenmerken die samenhangen met deze technologie – dijken, reservoirs, pompstations, administratieve gebouwen en de 19 prachtig bewaard gebleven windmolens.”

Jubileumjaar

Om het 25-jarig jubileum uitgebreid te vieren, staat het Werelderfgoed hier niet alleen op 6 december bij stil, maar voor een heel jaar. In 2023 worden daarom allerlei activiteiten georganiseerd voor bezoekers. De evenementen zullen in het teken staan van het verhaal, de tradities en geschiedenis van Kinderdijk. Meer informatie over het jubileumjaar verschijnt komende tijd op de website en social media van Kinderdijk.