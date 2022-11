Nieuwpoort Langerak heeft zijn eigen ‘Kraaiepraat’ podcast

NIEUWPOORT/LANGERAK • Sinds februari van dit jaar zijn drie ‘poorters’, Mike Koch, Ellis Suur en Olaf Koch’. een initiatief gestart om de recente geschiedenis van Nieuwpoort en Langerak vast te leggen in een podcast genaamd ‘Kraaiepraat’.

In deze podcast, waarvan inmiddels zevenn afleveringen te beluistern zijn, worden op een informele wijze senioren Nieuwpoorters en Langerakkers geïnterviewd over hun jeugd, de oorlog, de middenstand, het verenigingsleven, hun beroep, de kerk, enzovoorts. De oudste geïnterviewde is mevrouw Oosterbeek-Baardwijk, die inmiddels 100 jaar oud is en een vlijmscherpe herinnering heeft aan haar jeugd in de Poort. Maar ook dr. Kentie, meester Kippers, Egbert Bakker, Rien den Hartog, Huib en Wil van der Graaf en Job van Vliet vertellen over hun leven in de Poort en Langerak.

De podcast wordt inmiddels door honderden belangstellende in binnen en buitenland beluisterd. Zoveel mogelijk wordt geprobeerd om één keer per maand een nieuwe aflevering te maken. Inmiddels is de eerst aflevering ruim 1100 keer beluisterd. De podcast is te volgen via het internet op You Tube Kraaiepraat of via Facebook.