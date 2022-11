Oeral Kozakkenkoor en Inspire2LiveChoir zingen voor het goede doel

za 26 nov 2022, 12:04

PAPENDRECHT • Het Inspire2LiveChoir geeft samen met het Oeral Kozakkenkoor een familie-kerstconcert op zaterdag 10 december in de Bethlehemkerk aan de Van der Palmstraat 1 te Papendrecht.

Het bekende Inspire2LiveChoir staat onder leiding van Peter Overduin. Het beroemde Oeral Kozakkenkoor wordt geleid door Gregor Bak. Verder werken mee sopraan Annelies Schep, organist Johan den Hoedt, pianist Hans Veldhuizen en de trompettisten Arjan en Edith Post. Behalve koorzang zijn er diverse instrumentale intermezzo’s en samenzang van bekende Kerstliederen.

De opbrengst van deze avond is voor het Prinses Maxima, met specifiek het onderzoek naar hersentumoren bij kinderen. Aanvang is om 19.30 uur en de kerk gaat om 19.00 uur open. Toegangsprijs bedraagt 15 euro per persoon. Kinderen tot en met twaalf jaar mogen voor 5 euro naar binnen. Kaartverkoop gaat via kaartverkoop@inspire2livemusic.nl of 06-40329257, bij alle koorleden en ’s avonds aan de kerk.