Doe Mee! wil minimaal één openbaar toilet in elke kern van Molenlanden

29 minuten geleden

MOLENLANDEN • De fractie van Doe Mee! Molenlanden is van mening dat er in elke kern van de gemeente minimaal één openbaar toilet moet komen, bedoeld voor met name toeristen.

Tijdens het onlangs gehouden toiletsymposium werd de ranglijst voor meest toiletvriendelijke gemeente bekendgemaakt. Molenlanden eindigde op een schamel 45e plaats van de 52 gemeenten in Zuid-Holland en kreeg daarvoor een rapportcijfer 3,3.

“We begrijpen dat het voor een plattelandsgemeente lastiger is om te voldoen aan de landelijke normen, maar een rapportcijfer van 3,3 is wel erg mager”, vindt Doe Mee! Molenlanden. “Wat gaat u doen om dit rapportcijfer te verbeteren?”, wil de partij weten van het gemeentebestuur.

Nog voordat het college antwoord heeft gegeven, sorteert Doe Mee! al voor op hun wens voor minimaal één openbaar toilet in elke kern van Molenlanden.