Uitbreiding voor bedrijventerrein Melkweg in Bleskensgraaf

13 minuten geleden

Algemeen 70 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Melkweg Fase 2’ vastgesteld en ter inzage gelegd. Er komen vier plaatselijke en regionale bedrijven.

In 2020 heeft het college al een ontwerpbestemmingsplan voor deze locatie in procedure gebracht. Dit plan bleek toen onhaalbaar door een verkeerde berekening van de molenbiotoop. Met een nieuwe planopzet is er een mogelijkheid gevonden voor een herstart van deze bestemmingsplanprocedure, waarbij het plan wel aan deze regels kan voldoen.

Het nieuwe plan voorziet in het wijzigen van de agrarische bestemming naar bedrijventerrein om op deze locatie vier lokale bedrijven een plek te geven. Het gaat om een gezamenlijke ontwikkeling van de bedrijven Eurogroep, Montapacking Fulfilment, Blokland Non Ferro en Ventilatieservice Holland.

In deze nieuwe planopzet zijn er vier gebouwen in de hoeken van het terrein geprojecteerd en loopt de verkeersruimte centraal door het terrein. De gebouwen worden landschappelijk ingepast.

De initiatiefnemers hebben direct omwonenden op de hoogte gesteld van het nieuwe plan en op een inloopavond uitgenodigd om inzage te hebben in de beoogde ontwerpen en vragen te stellen. Ook is het plan aan de overlegpartners, het waterschap en de provincie, voorgelegd. Vanuit beide overlegpartners is het signaal dat het een haalbaar plan is en geen belangen in het geding zijn.