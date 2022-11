Kerstmarkt bij Welkoop in Giessenburg

za 26 nov 2022, 08:46

GIESSENBURG • Bij de Welkoop aan de Peursumsewg 25a in Giessenburg wordt op vrijdagavond 9 december van 17.00 tot 21.00 uur een kerstmarkt gehouden.

Het buitenterrein zal worden omgetoverd tot een sfeervol geheel. Zo zijn er diverse vuurkorven om bij op te warmen, geen overbodige luxe met het veelal koude weer in deze dagen. Ook is er een kerststal met echte dieren en op de achtergrond speelt een live muzikant diverse kerstliedjes. Daarnaast is Olt Ghiessen aanwezig met warme chocolademelk en wat lekkers erbij. Naast Olt Ghiessen zijn er ook andere ondernemers aanwezig die hun waar aanprijzen.

Ook de kinderen hoeven zich niet te vervelen. Zij kunnen deelnemen aan een leuke workshop waarin ze gaan knutselen. Naast al dit alles krijgt iedere betalende klant ook een leuke verrassing mee naar huis.