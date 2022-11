ingezonden mededeling

Deelnemen aan een paardrijtocht in de Alblasserwaard

wo 23 nov 2022, 14:43

Meer mensen houden van buitenactiviteiten omdat deze gezondheids- en mentale voordelen opleveren. Terwijl sommige genieten van tuinieren en het opzetten van een plantenrek hout , willen anderen nieuwe ervaringen uitproberen. Waarschijnlijk zal de paardrijtocht in de Alblasserwaard op de volgende Hemelvaartsdag (18 mei 2023) meer gasten trekken. Iedereen kan meedoen, inclusief de lokale bevolking, clubleden, gasten, of iedereen met de juiste uitrusting. Andere vereisten zijn een rijvaardigheidsbewijs, een tam paard/pony en de bereidheid om je aan de regels te houden.

Hoe ziet de paardrijtocht in de Alblasserwaard eruit? Lees hier verder!

Redenen om van een paardrijtocht te genieten

Paardrijden is een hobby, en veel mensen genieten van deze activiteit. Je kunt het omringende landschap bekijken terwijl je op de trailer zit. Er zijn veel routes beschikbaar om te verkennen, zoals heuvels, watervallen en meren. Het volgende voordeel heeft te maken met de gezondheid. Paardrijden verbetert je evenwicht en controleert je lichaamshouding. Je kunt je houding corrigeren en de spiertonus verbeteren. Bovendien ontwikkelen mensen die paardrijden een betere coördinatie en motoriek. Een ander voordeel is dat je je gelukkiger kunt voelen omdat deze activiteit endorfine vrij maakt en stress kan verminderen. Het effect is vergelijkbaar met ontspannen in de tuin met een terrasverwarmer staand .

Over de komende paardrijtocht in de Alblasserwaard

Een paardrijtocht is inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement in de Alblasserwaard en wordt georganiseerd door bestuursleden van de Sleesclub Glijen en Rijen. Naast haar leden kunnen mensen van andere verenigingen en buitenlanders ook aan dit evenement deelnemen. Je vindt er diverse deelnemers, zoals plattelanders, boeren en burgers. Paardrijden is namelijk van generatie op generatie overgegaan en dit evenement vindt elk jaar plaats tijdens Hemelvaartsdag. Het goede nieuws is dat het gepaard gaat met een betrouwbare hulpverlening en deskundige verkeersbegeleiders. Je kunt niet alleen paardrijden, maar ook leren koetsrijden.

Deelnemen aan het evenement

Volgens de plaatselijke bevolking gaat de tocht langs de Noord en de Lek (Beneden-Merwede) en keert hij terug naar de Alblas. Na aanmelding als deelnemer dien je je te verzamelen in de zadelmakerij met je trailers, zoals een veewagen of paardentrailer. De tocht begint rond 10.30 uur, en ongeveer 20-30 trailers zullen dan vertrekken. Binnen een uur na aanvang kun je uitrusten bij de pitstop waar iedereen een praatje kan maken met de plaatselijke bevolking en het publiek. Daarna gaat de tocht verder. Later bereik je een picknick stop om 13.00 uur. De paarden krijgen dan wortels en drinken. Na de lunch gaat de tour naar de eindbestemming - het beginpunt. Aan het einde van de sessie geeft de leiding prijzen aan degenen met de beste picknick en de mooiste uitrusting.

Tips voor paardrijden

Iedereen kan deelnemen aan de Paardrijtocht in de Alblasserwaard. Voorbereiding is echter de sleutel. Het besturen van een paardenkoets vereist andere vaardigheden dan paardrijden. Het versieren van de koets is optioneel, maar veiligheid is verplicht. De bestuurder moet bijvoorbeeld een veiligheidsvest dragen en het paard een ID-halsband omdoen. Daarnaast moeten de deelnemers zich houden aan de regels die door de organisatie worden gegeven.