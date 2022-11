Vijftig bezoekers voor College Tour VVD Molenlanden met gedeputeerde

MOLENLANDEN • VVD Molenlanden organiseerde dinsdagavond 22 november een bijeenkomst over onder andere het stikstofdossier. De aanwezigen konden over dit onderwerp hun zorgen en vragen delen met gedeputeerde Jeannette Baljeu, de verantwoordelijke voor de uitvoering van het stikstofdossier in de provincie Zuid-Holland.

De ongeveer 50 belangstellenden kregen bij de gedeputeerde een gewillig oor voor de zorgen van vooral de agrarische sector in ons gebied. Na afloop was er ook tijd voor enkele een-op-een gesprekken over de eigen zorgen.

“Het was voor iedereen duidelijk dat het stikstofdossier voor alle sectoren een moeilijke opgave zal worden en alleen als we begrip hebben voor elkaar, kunnen we dit complexe vraagstuk samen aanpakken”, zo blikt de VVD terug op de avond.