Qbuzz presenteert nieuwe dienstregeling

23 minuten geleden

REGIO • Qbuzz laat vanaf 11 december een nieuwe dienstregeling ingaan.

Met deze nieuwe dienstregeling houdt het openbaar vervoersbedrijf zoveel mogelijk vast aan wat er al is.

De belangrijkste wijzigingen in de dienstregeling van Qbuzz op een rijtje:

• R-net bussen 489 en 491 gaan vaker rijden in de spits, met op de meeste momenten elke 7,5 minuut een bus.

• R-net bussen rijden in de daluren en gedurende de zomervakantie twee keer per uur.

• De MerwedeLingelijn rijdt ’s avonds na 20.30u en op zondagen tussen Gorinchem en Geldermalsen een keer per uur. Tussen Dordrecht en Gorinchem blijven twee treinen per uur rijden.

• De MerwedeLingelijn rijdt gedurende de zomervakantie twee keer per uur op het gehele traject. snel-, stad- en streekBuzz

• SnelBuzz 388 rijdt in de avonden, weekenden en in de kerst- en zomervakantie enkel tussen Utrecht en Sliedrecht Baanhoek. De laatste rit vanuit Rotterdam rijdt om 19:00 uur.

• StadsBuzz 2 in Dordrecht rijdt ’s avonds na 19.00 en op zondagen niet meer in Dubbeldam. Als alternatief kun je opstappen bij halte Provincialeweg in stadsBuzz 5 of gebruik maken van de gratis deur-halte taxi.

• StreekBuzz 75 rijdt gedurende kerst- en zomervakantie niet.

• StreekBuzz 90 rijdt gedurende de kerstvakantie een keer per uur.

• StreekBuzz 192 vervalt. Je kunt gebruik maken van de buslijnen 21, 92 en 488 tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Rotterdam.

• In de ochtend- en middagspits bieden we met een drietal retourritten een personeelspendel als verlenging van de deur-halte taxi tussen Gorinchem Station en Avelingen.

• Enkele haltes zijn voorzien van een betere, passende haltenaam.

De bestelBuzz zoals vorig jaar geïntroduceerd in de Molenlanden en Deur-halte taxi in de gehele regio blijven ook in 2023 geheel kosteloos beschikbaar voor reizigers.

Voor meer informatie: www.qbuzz.nl.