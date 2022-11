ingezonden mededeling

Dit is wat je allemaal over een zakelijke hypotheek moet weten

wo 23 nov 2022

Is de term zakelijke hypotheek weleens bij jou voorbijgekomen? Steeds meer ondernemers en bedrijven hebben ontdekt dat deze soort hypotheek vele voordelen bevat. Wil jij graag ontdekken welke voordelen dit zijn? In deze blog leer je hier meer over.

Verder ontdek je ook wat het precies verschil is tussen een zakelijke hypotheek en een gewone hypotheek. Als kers op de taart ontdek je hoe je de beste zakelijke hypotheek kunt vinden. Lees deze blog dan ook zeker door als je de antwoorden op deze vragen wilt leren kennen.

Wat een zakelijke hypotheek inhoudt

In de eerste plaats is het belangrijk dat je weet wat een zakelijke hypotheek inhoudt. Een zakelijke hypotheek wordt gebruikt voor de financiering van bedrijfsmiddelen. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijfspand zijn, maar ook machines of andere investeringen. Verder is het zo dat een zakelijke hypotheek voor 100% wordt gefinancierd. Dit betekent dat je geen eigen inleg hoeft te doen. Wel dien je wel de rente en aflossingen te kunnen betalen.

Het verschil tussen een gewone hypotheek en een zakelijke hypotheek

Ten tweede is het goed om te weten wat het verschil is tussen een gewone hypotheek en een zakelijke hypotheek. Een gewone hypotheek wordt gebruikt voor de aankoop van je privéwoning. Een zakelijke hypotheek wordt gebruikt voor de financiering van bedrijfsmiddelen. Een ander verschil is dat een zakelijke hypotheek meestal voor een kortere looptijd wordt afgesloten dan een gewone hypotheek. De rente op een zakelijke hypotheek is ook fiscaal aftrekbaar. Dit houdt in dat je de rente van je zakelijke hypotheek kan afschrijven van je winst voor de belasting.

Redenen waarom men voor deze hypotheek kiest

Verder zijn er meerdere redenen te noemen waarom men kiest voor een zakelijke hypotheek in plaats van een gewone hypotheek. Zoals je net hebt kunnen lezen is de rente fiscaal aftrekbaar. Dit kan je veel geld besparen op de belasting. Daarnaast is het zo dat de rente op een zakelijke hypotheek meestal lager is dan de rente op een gewone hypotheek. Dit komt omdat er met een zakelijke hypotheek minder risico wordt genomen door de bank. Tot slot is het zo dat je met een zakelijke hypotheek ook andere verschillende belastingvoordelen kunt krijgen.

De voordelen van een zakelijke hypotheek

Ook zijn er vele voordelen te noemen van een zakelijke hypotheek. Zoals je net hebt kunnen lezen is de rente fiscaal aftrekbaar. Dit kan je veel geld besparen op de belasting. Daarnaast is het zo dat lenen flexibeler is bij een zakelijke hypotheek. Zo kun je bijvoorbeeld geld lenen voor een kortere periode of voor een ander bedrag dan waarvoor je had gerekend. Als laatste is het zo dat de waardestijgingen ook als winst worden gezien.

Vergelijken is belangrijk

Tot slot is het belangrijk om te weten dat je niet zomaar bij de eerste de beste bank terecht moet voor je zakelijke hypotheek. Het is namelijk zo dat er veel verschillende aanbieders zijn met allemaal verschillende voorwaarden. Het is dan ook belangrijk om de tijd te nemen om de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. Daarbij moet je kijken naar verschillende criteria als de rente, de looptijd, maar ook de voorwaarden. Op die manier vind je makkelijker de beste zakelijke hypotheek voor jouw bedrijf of onderneming.

Al met al weet je nu vrijwel alles over een zakelijke hypotheek. Zo ken je bijvoorbeeld de redenen goed waarom men voor een hypotheek als deze kiest en wat de voordelen zijn hiervan. Tevens besef je nu hoe belangrijk het is om verschillende van dit soort hypotheken te vergelijken. Zo weet je zeker dat je voor de beste zakelijke hypotheek kiest.