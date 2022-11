Vervoersverbod pluimvee in delen van Molenlanden en Alblasserdam

MOLENLANDEN • In een deel van de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam geldt en vervoersverbod voor pluimvee.

Dit verbod is ingesteld omdat er vogelgriep is vastgesteld bij een agrarisch bedrijf in Stolwijk. Hemelsbreed ligt dit dorp binnen een straal van tien kilometer van de gemeente Molenlanden. In Molenlanden geldt het vervoersverbod grofweg in Nieuw-Lekkerland, Bleskensgraaf en het gebied ten noorden van de N214, de Gorissenweg richting de Melkweg, de Melkweg en de Tiendweg richting Ameide. Het gebied staat aangegeven met waarschuwingsborden.

Ook de gemeente Alblasserdam heeft maatregelen genomen naar aanleiding van de besmetting in Stolwijk. Op de website van de gemeente wordt gevraagd aan inwoners om alert te zijn.

Op Kinderboerderij de Plantage verandert er niets naar aanleiding van deze besmetting in Stolwijk. De eenden en kippen zitten al langere tijd in hun hokken, om te voorkomen dat ze besmet raken. Bezoekers mogen daar niet komen. Inwoners kunnen de andere dieren wel gewoon bezoeken.

Hobbykippen

Ook voor Alblasserdammers met hobbykippen, blijven de bestaande maatregelen van kracht. Zij moeten hun dieren afschermen, bijvoorbeeld door ze in een ren te houden. “Zo verkleinen we de kans dat het virus zich verder verspreid”, aldus de gemeente Alblasserdam. Wie wilde dode vogels aantreft, kan dit melden bij de gemeente.

Meer informatie over vogelgriep is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep.