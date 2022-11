Molenlanden gaat vermogensnorm voor kwijtschelding belastingen verruimen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden gaat de vermogensnorm voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verruimen.

Dat meldt het gemeentebestuur van Molenlanden naar aanleiding van vragen die hierover gesteld zijn door de fractie van Progressief Molenlanden (PM). Deze partij had de vragen weer gesteld naar aanleiding van een publicatie van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), waarin staat dat een verruiming mogelijk is.

In de reactie van het college van B&W wordt aangekondigd dat de gemeenteraad nog in december dit jaar de belastingverordeningen zal behandelen, waarin de verruiming van de vermogensnorm opgenomen is. Dit betreft vooral de minima.