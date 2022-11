Verheij Integrale groenzorg neemt ABOS veilig spelen over

SLIEDRECHT • ABOS veilig spelen is met ingang van heden overgenomen door Verheij Integrale groenzorg uit Sliedrecht. De inspectie- en onderhoudsexpert van speeltoestellen wordt een onderdeel van Verheij, maar blijft wel zelfstandig actief.

Alle binnendienst medewerkers van ABOS, nu gevestigd in Halsteren, gaan vanuit Sliedrecht werken aan projecten door heel Nederland. De inspecteurs van ABOS vertrekken vanuit huis direct naar hun werklocaties.

De bedrijfsovername van ABOS door Verheij is een logische stap, benadrukt Dick Verheij. “Wij willen onze klanten graag integraal ontzorgen. We krijgen steeds meer de vraag naar het jaarlijks inspecteren van speeltoestellen. Met deze overname kunnen we deze dienst ook in ons integraal werkpakket opnemen. Dit is een toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers, bijvoorbeeld bij gemeenten, scholen en kinderdagverblijven”.

De samenwerking is een win-win situatie; ook voor ABOS biedt het meerwaarde. “Dankzij deze samenwerking met Verheij kan ABOS haar slagkracht verder vergroten en ook gebruikmaken van de aanwezige kennis van Verheij.” ABOS zal als onderdeel van Verheij haar eigen merknaam blijven voeren en een eigen identiteit behouden.