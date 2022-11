Alleen maar winnaars op Amateurkunsttentoonstelling in Giessenburg

17 minuten geleden

GIESSENBURG • Goed Gezien – Goed Bekeken kijkt terug op een geslaagde amateurkunsttentoonstelling die werd georganiseerd in samenwerking met De Dorpskamer Giessenburg en dankzij een bijdrage van de Gemeente Molenlanden.

Nadat amateurkunstenaars twee jaar lang hun werken niet konden tonen, konden alle kunstwerken die in de coronaperiode gemaakt waren, eindelijk getoond worden aan het publiek. 45 deelnemers en een veelheid aan materialen, technieken en zienswijzen; zo afwisselend als de kunstwerken zijn, zo veelzijdig is ook het publiek: vrienden, familie en belangstellenden waren drie dagen lang welkom in De Dorpskamer van de Til in Giessenburg. De tentoonstelling was niet alleen een moment om kunstwerken te laten zien of te gaan bekijken, het was voor iedereen ook een moment om bij te praten, nieuwtjes uit te wisselen en over kunst te discussiëren.

Donderdagavond werd de tentoonstelling geopend door wethouder Johan Quik van de gemeente Molenlanden. Hij opende de tentoonstelling en reikte de prijzen uit aan de leerlingen die meegedaan hadden met het scholenproject en tot de winnaars behoorden:

De eerste prijs was voor Mark den Ouden uit groep 8 van de School met de Bijbel in Streefkerk. Hij fotografeerde zijn vriend in een setting die deed denken aan de schilderijen van Rembrandt.

De tweede prijs was voor Lente Smeets uit groep 7 van De Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland. Zij maakte haar zelfportret met kleurpotlood in sfeervolle, ingetogen kleuren.

De derde prijs was voor Esmee van de Koppel uit groep 8 van de Eben Haezerschool in Nieuwpoort. Met ecoline en inkt maakte zij een modern, experimenteel portret.

Na afloop van het scholenbezoek op donderdag en vrijdag, werd de winnaar van de quiz bekend: Tijmen van de Graaf van CBS Rehoboth uit Groot-Ammers. Hij had alle vragen goed. Zijn prijs heeft hij op school ontvangen.

Op zaterdagmiddag werd het winnende lot van de verloting getrokken. Een aquarel van Jan van der Wal werd gewonnen door Jan Hakkesteegt uit Giessenburg. De aquarel van een molen bij Kinderdijk is door de kunstenaar persoonlijk afgeleverd bij de winnaar.

Foto’s van een selectie van de werken die te zien waren, kunnen bekeken worden via de website www.goedgezien-goedbekeken.nl bij ‘Tentoonstelling - AMK-2022’