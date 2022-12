Informatiebijeenkomst voor jongeren met NAH

20 minuten geleden

Algemeen 19 keer gelezen

GORINCHEM/REGIO • Stichting NAH-Vraagwijzer organiseert op vrijdag 20 januari 2023 een informatiebijeenkomst voor jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar.

De bijeenkomst vindt plaats in Wijkcentrum Rozenobel aan het Dukatenplein 2 in Gorinchem een duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

Tijdens deze informatiebijeenkomst willen vrijwilligers van de stichting met de jongeren in gesprek gaan over waar ze naar op zoek zijn, wat wensen zijn op het gebied van bewegen, sport en spel, maar ook naar de wensen voor vrijetijdsbesteding. Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst wil Stichting NAH-Vraagwijzer in 2023 zes bijeenkomsten organiseren voor jongeren met NAH in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar.

De activiteiten zijn voor jongeren die moeite hebben met prikkelverwerking en/of moeilijk zelfstandig kunnen sporten binnen het aanwezige reguliere sportaanbod en op zoek zijn naar vrijetijdsbesteding. Doel is om op een laagdrempelige manier met elkaar in beweging te komen, de jongeren onderling met elkaar in contact te brengen (lotgenotencontact), lichamelijk en mentaal te activeren en plezier te hebben. Maar ook om elkaar in een prikkelarme omgeving te ontmoeten, om activiteiten te organiseren en thema’s te bespreken, eventueel met een gastspreker.

Mensen die door hersenletsel een lichamelijke beperking hebben en rolstoelafhankelijk zijn, of wanneer ze een rollator of stok gebruiken, zijn ook welkom.

De activiteit wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Gorinchem in kader van ‘het stimuleren van actieve (sport)beoefeningdoor specifieke doelgroepen’. Aanmelden voor de avond is verplicht. Voor informatie, vragen en om aan te melden, kan contact opgenomen worden met Emma Susan van de Berg, projectleidster Jongeren met NAH, door een mailtje te sturen naar emmasusan@nahvraagwijzer.nl. Bellen kan naar 06-23832135.